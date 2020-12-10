Охи Омойджуанфо
№99
Нападающий
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Команда
Мольде
Возраст
27
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Рапид
2 : 2
Мольде
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Мольде
2
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Мольде
3 : 1
Дандолк
41'
41'
41'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
41'
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мольде
3
Дандолк
1
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Мольде
0 : 3
Арсенал
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Мольде
0
Арсенал
3
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Арсенал
4 : 1
Мольде
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Арсенал
4
Мольде
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Мольде
1 : 0
Рапид
65'
65'
65'
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
65'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мольде
1
Рапид
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Дандолк
1 : 2
Мольде
72'
72'
72'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
72'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дандолк
1
Мольде
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур