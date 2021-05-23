Мохамед Эль-Ненни
№25
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Возраст
28
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
37'
37'
37'
19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Арсенал
6'
6'
6'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
6'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:30
Арсенал
1 : 1
Фулхэм
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:30
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
0 : 1
Манчестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
был в запасе
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур