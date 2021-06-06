Константин Паун-Александру
№62
Полузащитник
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Команда
ЧФР Клуж
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Англия
1 : 0
Румыния
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 80'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Англия
1
Румыния
0
минуты: 1' - 80' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь