Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Александр Головин
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Серхио Агуэро
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Гилерме Алвим Маринато
Джанлуиджи Буффон
Россия
Болгария
Норвегия
Украина
Турция
Финляндия
Португалия
Испания
Италия
Дания
Нидерланды
Спортинг
Спартак
Наполи
Ювентус
ПСЖ
Манчестер Сити
Рубин
Рома
Реал
Зенит
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Болгария
Дженнаро Гаттузо
Лионель Месси
Денис Макаров
Александр Головин
Антуан Гризманн
Уле-Гуннар Сульшер
Спартак
Неймар
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Диего Ролан
№4
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
28
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 4
Леганес
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2
Леганес
4
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Леванте
2 : 0
Леганес
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:15
Валенсия
1 : 1
Леганес
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1
Леганес
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
Эйбар
1 : 0
Леганес
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
Леганес
0 : 1
Вильярреал
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:45
Реал
4 : 1
Леганес
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:45
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4
Леганес
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
Леганес
2 : 2
Реал Сосьедад
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе