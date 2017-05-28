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Джанкарло Гонсалес
№21
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Дженоа
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1
Дженоа
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Палермо
41'
41'
41'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Палермо
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 35 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Палермо
2 : 0
Фиорентина
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Фиорентина
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 2
Палермо
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Милан
4 : 0
Палермо
22'
84'
22'
84'
22'
84'
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:00
Удинезе
4 : 1
Палермо
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Торино
3 : 1
Палермо
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3
Палермо
1
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Ювентус
4 : 1
Палермо
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4
Палермо
1
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Палермо
1 : 3
Аталанта
23'
23'
23'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
Наполи
1 : 1
Палермо
90'
90'
90'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Палермо
0 : 1
Интер
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
88'
88'
88'
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:30
Палермо
0 : 1
Лацио
86'
86'
86'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Палермо
1 : 4
Торино
57'
57'
57'
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1
Торино
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
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