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Мацей Ганоушек
№15
Защитник
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Команда
Спарта
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2018/2019
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Спарта
0 : 1
Милан
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Милан
1
был в запасе
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Лилль
2 : 1
Спарта
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лилль
2
Спарта
1
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Милан
3 : 0
Спарта
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Спарта
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур