Адам Лэнг
№2
Защитник
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Команда
Дьёр
Возраст
28
Рост
185
Вес
83
Нехорошо дебютировал за «Дижон» – тут же сделал автогол в игре против «ПСЖ».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
Венгрия
1 : 0
Кипр
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
минуты: 1' - 60'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Венгрия
1
Кипр
0
минуты: 1' - 60' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь