Доминик Фурман
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
28
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
Израиль
1 : 2
Польша
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Израиль
1
Польша
2
был в запасе
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
Польша
2 : 0
Северная Македония
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Польша
2
Северная Македония
0
был в запасе
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Латвия
0 : 3
Польша
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Латвия
0
Польша
3
был в запасе