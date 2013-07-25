Милан Милинкович
№33
Защитник
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Команда
Ягодина
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2013 25 июля 2013 чт 18:00
Рубин
1 : 0
Ягодина
25.07.2013 25 июля 2013 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рубин
1
Ягодина
0
был в запасе
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:00
Ягодина
2 : 3
Рубин
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ягодина
2
Рубин
3
был в запасе