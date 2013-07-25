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Коронавирус
Драган Стойков
№17
Полузащитник
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Команда
Ягодина
Возраст
33
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
Рубин
1 : 0
Ягодина
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рубин
1
Ягодина
0
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:00
Ягодина
2 : 3
Рубин
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ягодина
2
Рубин
3
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд