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Диего Мартин Родригес
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2
Удинезе
5
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Палермо
2 : 3
Удинезе
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Удинезе
3
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:30
Удинезе
3 : 1
Сампдория
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
3
Сампдория
1
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
Удинезе
1 : 0
Лацио
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Лацио
0
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Парма
0 : 3
Удинезе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
0
Удинезе
3
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Удинезе
3 : 1
Кьево
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Кьево
1
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
Катания
3 : 1
Удинезе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
3
Удинезе
1
был в запасе
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:45
Удинезе
1 : 1
Рома
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1
Рома
1
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0
Удинезе
1
был в запасе
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Наполи
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Удинезе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Удинезе
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Торино
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Торино
0
был в запасе