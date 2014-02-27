Милош Каришик
№3
Защитник
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Команда
Слован
Возраст
32
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
АЗ Алкмаар
1 : 1
Слован
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1
Слован
1
был в запасе
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
Слован
0 : 1
АЗ Алкмаар
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Слован
0
АЗ Алкмаар
1
был в запасе