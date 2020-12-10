Михал Рабушич
№7
Нападающий
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Команда
Слован
Возраст
31
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Слован
0 : 0
Црвена Звезда
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
0
Црвена Звезда
0
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 2
Слован
90'
90'
90'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Слован
0 : 2
Хоффенхайм
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Слован
0
Хоффенхайм
2
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Црвена Звезда
5 : 1
Слован
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Црвена Звезда
5
Слован
1
был в запасе