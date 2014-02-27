Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Александр Головин
Антон Шунин
Лионель Месси
Серхио Агуэро
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джанлуиджи Буффон
Гилерме Алвим Маринато
Роман Нойштедтер
Россия
Норвегия
Испания
Болгария
Финляндия
Дания
Португалия
Италия
Нидерланды
Турция
Ювентус
Спартак
ПСЖ
Реал
Интер
Манчестер Сити
Рома
Спортинг
Челси
Тамбов
Зальцбург
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Александр Головин
Денис Макаров
Станислав Черчесов
Кубок России
Дженнаро Гаттузо
Лионель Месси
Серхио Агуэро
Неймар
Уле-Гуннар Сульшер
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Иржи Флейшман
№3
Полузащитник
Подписаться
Команда
Млада Болеслав
Возраст
36
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
АЗ Алкмаар
1 : 1
Слован
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Слован
0 : 1
АЗ Алкмаар
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Слован
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала