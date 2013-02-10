Франческо Анакура
№97
Вратарь
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Команда
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
Парма
0 : 0
Дженоа
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Дженоа
0
был в запасе