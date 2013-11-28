Ренато Келич
№2
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
Слован
1 : 2
Фрайбург
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Севилья
1 : 1
Слован
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
1
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
Слован
1 : 1
Севилья
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Слован
2 : 1
Эшторил
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
2
Эшторил
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Фрайбург
2 : 2
Слован
42'
42'
42'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фрайбург
2
Слован
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур