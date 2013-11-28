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Ренато Келич
№2
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Слован
1 : 2
Фрайбург
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Севилья
1 : 1
Слован
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
1
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Слован
1 : 1
Севилья
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Слован
2 : 1
Эшторил
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
2
Эшторил
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Фрайбург
2 : 2
Слован
42'
42'
42'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фрайбург
2
Слован
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур