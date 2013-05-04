Кей Камара
№23
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
Норвич Сити
1 : 2
Астон Вилла
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
1
Астон Вилла
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
Сток Сити
1 : 0
Норвич Сити
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сток Сити
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Норвич Сити
2 : 1
Рединг
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Норвич Сити
2
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Арсенал
3 : 1
Норвич Сити
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
3
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 17:00
Норвич Сити
2 : 2
Суонси
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Норвич Сити
2
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Норвич Сити
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 16:30
Сандерленд
1 : 1
Норвич Сити
17.03.2013 17 марта 2013 вс 16:30
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
1
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Норвич Сити
0 : 0
Саутгемптон
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Норвич Сити
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 1
Эвертон
84'
84'
84'
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
84'
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Норвич Сити
2
Эвертон
1
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
0 : 0
Фулхэм
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Норвич Сити
0
Фулхэм
0
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур