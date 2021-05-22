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Коронавирус
Макс Майер
№13
Полузащитник
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Команда
Кельн
Возраст
25
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Герта
0 : 0
Кельн
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0
Кельн
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:30
Кельн
1 : 4
Фрайбург
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1
Фрайбург
4
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
21:30
Аугсбург
2 : 3
Кельн
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2
Кельн
3
был в запасе
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
Кельн
2 : 1
РБ Лейпциг
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 0
Кельн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
3
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Кельн
2 : 3
Майнц
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
2
Майнц
3
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2
Боруссия
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Унион
2 : 1
Кельн
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2
Кельн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Штутгарт
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0
Штутгарт
1
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Кельн
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:30
Кельн
3 : 1
Арминия
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3
Арминия
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур