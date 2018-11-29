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Войцех Кубишта
№27
Защитник
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Команда
Яблонец
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Яблонец
0 : 1
Ренн
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Яблонец
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
18:50
Астана
2 : 1
Яблонец
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
18:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
2
Яблонец
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Яблонец
1 : 1
Астана
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Яблонец
1
Астана
1
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Яблонец
2 : 2
Динамо
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Яблонец
2
Динамо
2
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Ренн
2 : 1
Яблонец
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Ренн
2
Яблонец
1
был в запасе