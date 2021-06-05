Даниэль Димов
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Левски
Возраст
32
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
Россия
1 : 0
Болгария
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Россия
1
Болгария
0
был в запасе