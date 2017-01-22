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Олимпиада
Коронавирус
Ромэйн Алессандрини
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
23:00
Лион
3 : 1
Марсель
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
23:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3
Марсель
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1
Марсель
2
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
Монако
4 : 0
Марсель
22'
22'
22'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
минуты: 1' - 39'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
4
Марсель
0
минуты: 1' - 39' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
Марсель
0 : 0
Бордо
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0
Бордо
0
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур