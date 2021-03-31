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Коронавирус
Ари Фрейр Скуласон
№22
Полузащитник
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Команда
Локерен
Возраст
34
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига а
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Армения
2 : 0
Исландия
8'
8'
8'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Армения
2
Исландия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Германия
3 : 0
Исландия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 89' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Германия
3
Исландия
0
минуты: 89' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур