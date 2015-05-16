Паулиньо (Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор)
№9
Полузащитник
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Команда
Гуанчжоу Эвергранд
Возраст
32
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Халл Сити
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Тоттенхэм
2
Халл Сити
0
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Сити
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
0
Манчестер Сити
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
42'
42'
42'
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Тоттенхэм
0 : 1
Астон Вилла
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
0
Астон Вилла
1
был в запасе
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Тоттенхэм
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Юнайтед
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Тоттенхэм
3 : 2
Суонси
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
3
Суонси
2
был в запасе
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 23:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
88'
88'
88'
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 23:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 15:45
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 15:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
0 : 3
Тоттенхэм
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Сандерленд
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Тоттенхэм
2
Сандерленд
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:30
Кристал Пэлас
2 : 1
Тоттенхэм
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кристал Пэлас
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 20:30
Тоттенхэм
5 : 3
Челси
70'
70'
70'
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 20:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Тоттенхэм
5
Челси
3
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Тоттенхэм
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Кристал Пэлас
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Тоттенхэм
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
Челси
3 : 0
Тоттенхэм
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Челси
3
Тоттенхэм
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Эвертон
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
2
Эвертон
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:00
Халл Сити
1 : 2
Тоттенхэм
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур