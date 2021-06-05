Атанас Илиев
№9
Полузащитник
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Команда
Ботев
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
Россия
1 : 0
Болгария
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
минуты: 58' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Россия
1
Болгария
0
минуты: 58' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Словакия
1 : 1
Болгария
9'
9'
9'
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
9'
минуты: 1' - 60'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словакия
1
Болгария
1
минуты: 1' - 60' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь