Росин Колев
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 18:00
Волгарь
2 : 1
Волга
10'
10'
10'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 18:00
10'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 20:00
Зенит-2
1 : 1
Волга
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
Волга
0 : 1
Балтика
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:00
Сибирь
1 : 2
Волга
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
1
Волга
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1
Луч
0
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1
Тосно
1
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 18:00
Волга
2 : 2
Зенит-2
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волга
2
Зенит-2
2
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 12:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0
Волга
1
был в запасе
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
был в запасе
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур