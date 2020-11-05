Давид Говорка
№2
Защитник
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Команда
Славия
Возраст
27
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Славия
3 : 2
Ницца
61'
61'
61'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Славия
3
Ницца
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Славия
1 : 0
Байер
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Байер
0
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Хапоэль
3 : 1
Славия
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
3
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур