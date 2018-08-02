Лукаш Ваха
№6
Полузащитник
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Команда
Спарта
Возраст
32
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
Спарта
2 : 1
Спартак
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Спарта
2
Спартак
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Спартак
2 : 0
Спарта
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Спартак
2
Спарта
0
был в запасе