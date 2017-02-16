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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Тьемоко Конате
№18
Полузащитник
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Команда
Спарта
Возраст
31
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Ростов
4 : 0
Спарта
20'
32'
20'
32'
20'
32'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ростов
4
Спарта
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала