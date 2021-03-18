Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Александр Головин
Серхио Агуэро
Лионель Месси
Антон Шунин
Гилерме Алвим Маринато
Неймар Да Силва
Сердар Азмун
Антуан Гризманн
Тимо Вернер
Луис Суарес
Россия
Норвегия
Испания
Болгария
Нидерланды
Италия
Португалия
Финляндия
Турция
Реал
Спартак
Ювентус
Рома
ПСЖ
Зальцбург
Спортинг
Интер
Зенит
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Александр Головин
Кубок России
Денис Макаров
Станислав Черчесов
Дженнаро Гаттузо
Серхио Агуэро
Уле-Гуннар Сульшер
Антон Шунин
Норвегия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Симон Дели
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Славия
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
56'
56'
56'
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 2
Славия
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лестер Сити
0
Славия
2
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Славия
0 : 0
Лестер Сити
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Лестер Сити
0
был в запасе