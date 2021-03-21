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Коронавирус
Маджид Уорис
№10
Нападающий
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Команда
Страсбур
Возраст
29
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
2015/2016
21.03.2021
21 марта 2021
вс
15:00
Страсбур
1 : 2
Ланс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1
Ланс
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 18' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
минуты: 18' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ланс
0 : 1
Страсбур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
0
Страсбур
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
90'
90'
90'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
90'
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0
Бордо
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Анжер
0 : 2
Страсбур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0
Страсбур
2
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
был в запасе
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Монпелье
4 : 3
Страсбур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
4
Страсбур
3
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0
Марсель
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
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