Александар Катай
№10
Полузащитник
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Команда
Црвена Звезда
Возраст
30
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Милан
1 : 1
Црвена Звезда
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Милан
1
Црвена Звезда
1
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала