Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Серхио Агуэро
Гилерме Алвим Маринато
Лионель Месси
Дин Хендерсон
Кевин Де Брюйне
Сердар Азмун
Антуан Гризманн
Федор Чалов
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Россия
Норвегия
Испания
Турция
Нидерланды
Италия
Финляндия
Португалия
Болгария
Рома
Спартак
Ювентус
Реал
Зенит
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Кубок России
Денис Макаров
Норвегия
Серхио Агуэро
Дженнаро Гаттузо
Станислав Сухина
Станислав Черчесов
Испания
Рома
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Марко Полетанович
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ягеллония
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
05.05.2018
05 мая 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тосно
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
Ахмат
1 : 0
Тосно
13.04.2018
13 апр. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Тосно
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 1
Тосно
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Тосно
1
Краснодар
3
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 43'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 43' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
80'
80'
80'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Урал
3 : 1
Тосно
82'
82'
82'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
3
Тосно
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тосно
2
Спартак
2
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
81'
81'
81'
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тосно
2
Анжи
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 9 тур