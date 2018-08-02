Мирослав Вуличевич
№4
Защитник
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Команда
Партизан
Возраст
36
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
Ритеряй
1 : 1
Партизан
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ритеряй
1
Партизан
1
был в запасе