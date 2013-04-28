Лазар Петкович
№95
Вратарь
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Команда
Специя
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 21:45
Милан
4 : 2
Катания
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
4
Катания
2
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Милан
2 : 0
Палермо
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Палермо
0
был в запасе
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
Милан
2 : 1
Парма
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе