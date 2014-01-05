Саймон Доукинс
№49
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Возраст
33
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:15
Дерби Каунти
0 : 2
Челси
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:15
минуты: 1' - 82'
Англия. Кубок, 3 раунд
Дерби Каунти
0
Челси
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Кубок, 3 раунд