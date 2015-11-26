Дуглас (Дуглас Силва Бакелар)
№23
Защитник
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Команда
Днепр
Возраст
31
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Лацио
3 : 1
Днепр
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
3
Днепр
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Сент-Этьен
3 : 0
Днепр
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Сент-Этьен
3
Днепр
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Днепр
0 : 1
Сент-Этьен
65'
65'
65'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Днепр
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Днепр
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Днепр
1 : 1
Лацио
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Днепр
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур