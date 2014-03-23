Брек Ши
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:00
Астон Вилла
1 : 4
Сток Сити
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Астон Вилла
1
Сток Сити
4
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Эвертон
4 : 0
Сток Сити
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Эвертон
4
Сток Сити
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Сандерленд
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
2
Сандерленд
0
был в запасе