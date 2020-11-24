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Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Бартош Саламон
№66
Защитник
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Команда
СПАЛ
Возраст
30
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2013/2014
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
был в запасе