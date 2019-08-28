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Коронавирус
Якуба Силла
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Славия
1 : 0
ЧФР Клуж
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Славия
1
ЧФР Клуж
0
был в запасе
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
21:45
Селтик
3 : 4
ЧФР Клуж
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Селтик
3
ЧФР Клуж
4
был в запасе
07.08.2019
07 авг. 2019
ср
21:00
ЧФР Клуж
1 : 1
Селтик
07.08.2019
07 авг. 2019
ср
21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
ЧФР Клуж
1
Селтик
1
был в запасе
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
Маккаби
2 : 2
ЧФР Клуж
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
ЧФР Клуж
2
был в запасе
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:00
ЧФР Клуж
1 : 0
Маккаби
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ЧФР Клуж
1
Маккаби
0
был в запасе
09.07.2019
09 июля 2019
вт
16:00
Астана
1 : 0
ЧФР Клуж
09.07.2019
09 июля 2019
вт
16:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Астана
1
ЧФР Клуж
0
был в запасе