Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Серхио Агуэро
Игорь Акинфеев
Гилерме Алвим Маринато
Джанлуиджи Буффон
Неймар Да Силва
Россия
Норвегия
Испания
Финляндия
Португалия
Болгария
Рома
Ювентус
Интер
Реал
Зенит
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Дженнаро Гаттузо
Серхио Агуэро
Норвегия
Рома
Станислав Сухина
Финляндия
Португалия
Кубок Америки
Симоне Индзаги
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Ваня Маркович
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вардар
Возраст
26
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Вардар
1 : 1
Русенборг
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вардар
1
Русенборг
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Зенит
2 : 1
Вардар
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зенит
2
Вардар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Реал Сосьедад
3 : 0
Вардар
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Реал Сосьедад
3
Вардар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Вардар
0 : 6
Реал Сосьедад
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вардар
0
Реал Сосьедад
6
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Русенборг
3 : 1
Вардар
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
3
Вардар
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
22:05
Вардар
0 : 5
Зенит
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вардар
0
Зенит
5
был в запасе