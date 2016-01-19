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Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Коронавирус
Петр Маларчик
№21
Защитник
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Команда
Ипсвич Таун
Возраст
29
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Портсмут
2 : 1
Ипсвич Таун
14'
77'
14'
77'
14'
77'
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Портсмут
2
Ипсвич Таун
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала