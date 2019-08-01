Елдос Ахметов
№2
Защитник
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Команда
Астана
Возраст
31
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:30
Кайрат
1 : 1
Хапоэль
32'
55'
32'
55'
32'
55'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
Хапоэль
2 : 0
Кайрат
50'
50'
50'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
Кайрат
2 : 1
Широки Бриег
89'
89'
89'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кайрат
2
Широки Бриег
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 22:00
Широки Бриег
1 : 2
Кайрат
6'
6'
6'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Широки Бриег
1
Кайрат
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд