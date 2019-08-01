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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Елдос Ахметов
№2
Защитник
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Команда
Астана
Возраст
31
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:30
Кайрат
1 : 1
Хапоэль
32'
55'
32'
55'
32'
55'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Хапоэль
2 : 0
Кайрат
50'
50'
50'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
17:30
Кайрат
2 : 1
Широки Бриег
89'
89'
89'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кайрат
2
Широки Бриег
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
Широки Бриег
1 : 2
Кайрат
6'
6'
6'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Широки Бриег
1
Кайрат
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд