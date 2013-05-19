Джордан Мастоу
№16
Защитник
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Команда
Вестерло
Возраст
30
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
был в запасе
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
был в запасе