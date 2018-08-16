Нино Галович
№4
Защитник
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Команда
Динамо
Возраст
29
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
Зенит
8 : 1
Динамо
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Зенит
8
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Динамо
4 : 0
Зенит
40'
40'
40'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
40'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо
4
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд