Йосип Брежевич
№30
Полузащитник
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Команда
Шериф
Возраст
35
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
58'
58'
58'
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
58'
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локомотив
1
Шериф
2
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур