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Коронавирус
Нико Даткович
№20
Защитник
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Команда
Лугано
Возраст
28
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Бетис
0 : 0
Риека
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бетис
0
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Риека
0 : 0
Витория Гимараеш
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
0
Витория Гимараеш
0
был в запасе
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Риека
1 : 1
Лион
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риека
1
Лион
1
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Лион
1 : 0
Риека
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лион
1
Риека
0
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Риека
1 : 1
Бетис
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Риека
1
Бетис
1
был в запасе