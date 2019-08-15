Густав Викхейм
№22
Нападающий
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Команда
Гент
Возраст
28
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Рейнджерс
3 : 1
Мидтьюлланд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рейнджерс
3
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 21:00
Мидтьюлланд
2 : 4
Рейнджерс
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мидтьюлланд
2
Рейнджерс
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд