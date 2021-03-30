Игор Иванович
№14
Полузащитник
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Команда
Стремсгодсет
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 80' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
минуты: 80' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 75'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 1' - 75' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур