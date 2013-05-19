Джузеппе Риццо
№18
Полузащитник
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Команда
Виченца
Возраст
30
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Пескара
1 : 5
Фиорентина
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Пескара
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2013 08 мая 2013 ср 19:00
Пескара
0 : 4
Милан
11'
11'
11'
08.05.2013 08 мая 2013 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Пескара
0
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:45
Пескара
0 : 3
Наполи
25'
25'
25'
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Пескара
72'
72'
72'
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0
Удинезе
1
был в запасе
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Лацио
2 : 0
Пескара
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
11'
11'
11'
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Сампдория
6 : 0
Пескара
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6
Пескара
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур