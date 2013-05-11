Милтон Каральо
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:45
Катания
1 : 0
Пескара
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1
Пескара
0
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 19:00
Пескара
0 : 4
Милан
08.05.2013 08 мая 2013 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Пескара
0
Милан
4
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:45
Пескара
0 : 3
Наполи
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0
Наполи
3
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Пескара
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Пескара
1
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0
Кьево
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:30
Аталанта
2 : 1
Пескара
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Пескара
1
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0
Удинезе
1
был в запасе
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Лацио
2 : 0
Пескара
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2
Пескара
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Сампдория
6 : 0
Пескара
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6
Пескара
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 22 тур